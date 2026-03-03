В Волгограде закупают 134 квартиры для жителей аварийных домов





Администрация Волгограда объявила аукционы на приобретение партии из 134 квартир для жителей аварийных домов. Жилье предназначено для расселения МКД, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Планируется купить 24 однокомнатных, 95 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир. Данная закупка позволит расселить помещения общей площадью свыше 4700 квадратных метров, расположенные в аварийных домах.



Жилье в новостройках будет передаваться горожанам по мере передачи недвижимости победителями конкурсных процедур.



Напомним, новая программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, стартовала в Волгоградской области в минувшем году. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и предусматривает расселение свыше 3700 волгоградцев до конца 2027 года.







