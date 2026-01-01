Пёс Кокос из волгоградского приюта чудом нашел нового хозяина





Настоящее чудо случилось под Новый год с псом Кокосом, который оказался в приюте в Волгограде после смерти хозяйки. Как сообщили в приюте «Хвостатый дом», их питомец нашел новый дом, причем произошло это внезапно.

- Милена увидела его на видео и больше не смогла уснуть. Летом она похоронила своего Кокоса, и очень тосковала. Собиралась приехать к нам после Нового Года, но чудеса решают сами, когда им случаться, - рассказали в приюте. - Это и правда невероятно, даже ошейник у Кокоса такой же, в котором Милена похоронила своего.

Трогательную новогоднюю историю «Хвостатый дом» сообщил 31 декабря – накануне Нового года.

Видео: «Хвостатый дом» / t.me





