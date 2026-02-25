



В Волгоградской области после небывало снежной зимы ждут полноценного паводка, который донесет живительную воду не только до Волги и Дона, но и до иссохших ериков Волго-Ахтубинской поймы.

- Судя по запасу снега на Каме и верхней Волге, в этом году нас ждет очень хороший паводок. Это касается и Волги, и страдавшего несколько лет подряд Дона, и Волго-Ахтубинской поймы. Возможно, мы даже зафиксируем рекордные значения, – комментирует волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – Многое будет зависеть от погодных условий весны, однако то, что воды в этом сезоне будет больше, чем в предыдущие годы, можно говорить уже однозначно. Такое количество снега при всем желании не испарится и не уйдет в никуда.

Долгожданная вода, которая промоет и Волгоградское, и Цимлянское водохранилища, даст «зеленый свет» рыбе, отмечает эксперт.

– Если будет много воды, в регионе зальются все нерестилища, и уже через несколько лет мы будем ждать внушительного пополнения рыбных запасов, – отмечает Сергей Яковлев. – Еще одним верным спутником хорошего паводка станет мошка. Думаю, что этим летом ее будет больше, чем в прошлые годы. В природе ведь все взаимосвязано: если появится много молоди, значит, вылезет и гнус – ее главная кормовая база. Несправедливо, если рыбе будет нечего есть, согласитесь? А мы переживем, мы ведь люди привычные. Обилием мошки волгоградцев уже давно не напугать.

В прошлом году в Волгоградской области зафиксировали критически низкий паводок. Печальные прогнозы специалистов подтверждали реальные кадры пересохших ериков Волго-Ахтубинской поймы.

– Последствия слабых половодий затрагивают широкий спектр проблем. Это и плохие условия для размножения рыбы, и исчезновение воды из колодцев в сельской местности. Главная проблема – нарушение нормального режима развития речной поймы. Сама ее территория создана весенним разливом реки, пойменные угодья должны регулярно затапливаться весной. Тогда сохраняют продуктивность луговые травы, не усыхают леса. В нашем степном краю почти все лесные массивы приурочены к речным поймам. Нет затопления – леса усыхают. Но в современных климатических условиях поймы рек Донского бассейна затапливаются полностью в среднем раз в 10 лет. Это объективная тенденция последних 25-30 лет. Соответственно, уменьшается площадь лесов, и многие участки пойм становятся все больше похожи на окружающую степь, – комментировал волгоградский географ Денис Солодовников.