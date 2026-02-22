



Многодетная семья из села Салтово Старополтавского района Волгоградской области осталась без средств существования – судебные приставы сняли все небольшие накопления со счетов из-за космического долга более чем в полмиллиарда рублей. Как рассказал ИА «Высота 102» глава семьи Василий Пономарев, все банковские карты семьи арестованы после снятия 200 тысяч рублей.

- Мы даже на телефон не можем бросить деньги, я не знаю, чем кормить детей, что вообще дальше делать, - делится потрясенный мужчина. – Перед этим нам отказали в назначении детских пособий на том основании, что на счету была эта сумма. Теперь ни пособий, ни этих накоплений. Нам теперь всем в петлю?



Поводом для ареста счетов стало исполнительное производство, возбужденное в отношении Василия Пономарева и его жены Марии Татарко. Супруги из сельской глубинки должны выплатить государству 496 миллионов рублей по решению суда в качестве возмещения ущерба за сгоревший лес. С учетом исполнительного сбора сумма набежала уже до 555 миллионов рублей. Таких денег ни семья, ни их односельчане в глаза никогда не видели. И как теперь должны выживать супруги, у которых пятеро детей, никто не представляет.





Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об этой шокирующей истории. В августе прошлого года Старополтавский районный суд Волгоградской области обязал выплатить многодетных родителей 496 миллионов рублей государству в качестве возмещения ущерба, причиненного пожаром, случившегося 5 июля 2024 года.



Тогда серьезно пострадал краснокнижный Салтовский лес около одноименного села. Виновником пожара был признан 17-летний Владислав, один из пятерых детей Василия и Марии. Молодой человек впоследствии был освобожден от уголовной ответственности и был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. А комитет комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области потребовал с родителей парня возмещения ущерба.



В конце августа 2025 года Старополтавский районный суд Волгоградской области в полном объеме удовлетворил иск облкомприроды.



К сожалению, решение районного суда супруги не обжаловали. Как рассказал ИА «Высота 102» Василий, они с женой пришли на бесплатную консультацию к юристу, который запросил за составление апелляционной жалобы неподъемную для них сумму. Поначалу Василию и Марии обещали помочь в районной администрации, но до конкретных действий дело не дошло. В итоге решение суда вступило в законную силу, а супруги стали должниками суммы, на выплату которой не хватит жизней всех членов их семьи вместе взятых.



Как рассказывают жители села Салтово, семья Василия и Марии благополучная. У многодетной мамы проблемы со здоровьем, она занимается домашним хозяйством. В семье, помимо Влада, воспитываются еще четверо детей.



Перед Новым годом Василий потерял работу – фермер, у которого он трудился, прекратил деятельность. Семья жила только за счет случайных подработок Василия. Но теперь у них не осталось ни копейки на жизнь. А дети все время спрашивают, не выгонят ли их из дома?

По словам селян, им до боли в сердце жалко Василия и Марию.



- У нас не все верят, что это Влад поджег лес. Говорят, что якобы его вычислили по каким-то следам. Потом был следственный эксперимент, где он вроде бы подтвердил, что это он. Там был только отец его, ни психолога, ни педагога, а мальчик больной, он даже плохо разговаривает. Как можно было вообще поверить показаниям нездорового человека? Он ведь мог не понимать, что оговаривает себя, - делятся собеседники информагентства.



Не верит в вину своего сына и Василий, который ранее подробно рассказал, как его сына обвинили в преступлении.



Также селяне считают, что такие разрушительные последствия пожара были вызваны в том числе и тем, что его стали тушить серьезными силами слишком поздно. А из-за отсутствия просек спецтехника просто не могла проехать.



Сейчас семья оказалась в катастрофической ситуации – у них нет денег, а любые поступления на счет автоматически будут сниматься в счет погашения безумного долга. Многодетная семья, которая, как часто у нас повторяют, является основой нашей страны, осталась без какой-либо помощи и не понимает, как им всем жить дальше.



Как стало известно ИА «Высота 102», взысканием 550 миллионов рублей с Василия Пономарева и Марии Татарко занимается межрегиональное управление ФСПП. Редакция обратилась за комментарием в организацию и будет следить за развитием событий.



Коллаж V102.RU



