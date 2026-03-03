Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 марта





В связи с предстоящим празднованием Всемирного женского дня изменится движение пригородных поездов в Волгоградской области 9 марта. В Приволжской железной дороге предупредили, что электрички будут курсировать в этот день по расписанию выходного дня.

На 9 марта назначен дополнительный рейс Шпалопропитка – Волгоград-1, отменены рейсы пригородного поезда сообщением Петров Вал – Ильмень (и обратно).

Рейсы пригородных поездов, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), будут перенесены на другие даты.

Волгоградцев просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.