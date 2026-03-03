Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»

Сегодня, 3 марта, полное лунное затмение обошло стороной волгоградцев. Увидеть это событие на небосводе не удалось по причине того, что произошло оно в период с 12:50 до 16:17 по московскому времени.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодняшнее полнолуние называется Луной червя – такое название придумали североамериканские индейцы. В России это полнолуние чаще всего называют кровавой Луной.

Ученые уточняют, что полное лунное затмение наблюдалось сегодня в интервале с 14:04 до 15:03 мск. Увидеть его можно было, находясь к востоку от Уральских гор. У жителей европейской части страны шансов разглядеть его не было.

- Раз нет Луны, то нет и затмения. Отчасти компенсировать это получится 28 августа, когда ситуация перевернётся — второе и последнее в этом году затмение Луны, которое произойдет в этот день, будет, наоборот, видно в европейской части страны и не видно в восточной, - сообщают в лаборатории.

