



Депутаты Госдумы разработали постановление, сокращающее значительную часть перечня оснований для антикоррупционной проверки деклараций своих коллег. По информации «Парламентской газеты», сведения о доходах и расходах депутатов, членов их семей будет разрешено изучать лишь в случае представления недостоверной или неполной информации, а также при явном нарушении парламентарием запретов и ограничений, установленных в законодательстве.

При этом из новой редакции исчезли отдельные упоминания о проведении проверок в случае сокрытия информации об операциях с недвижимостью, автомобилями, ценными бумагами, акциями на сумму, превышающую общий доход парламентария и его жены за три года, а также в случае предоставления неполных или недостоверных сведений о таковых сделках.

Отметим, предыдущая версия документа действовала с 2013 года.

Фото: Госдума