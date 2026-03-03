На дорогах Волгограда заделают трещины за 15 миллионов

В Волгограде подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по санации трещин в асфальтобетонном покрытии улично-дорожной сети. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победитель закупки сбил начальную стоимость контракта с 25 до 15 миллионов рублей. Название компании, которая займется ликвидацией трещин в городском асфальте, пока не раскрывается.

Работы по приведению улично-дорожной сети в порядок должны начаться после подписания контракта сторонами и продлятся до 1 июля. Рабочие будут выезжать в конкретные места по заявкам заказчика - МУ «Комдорстрой».

К работе подрядчика предъявляются ряд требований. В частности, он должен применять комплекты машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины с тепловым копьем. В качестве материалов должна использоваться битумно-герметизирующая мастика. Персонал, согласно технической документации, будет работать в ярко-оранжевой спецодежде со светоотражающими вставками. А техника должна быть оснащена проблесковыми маячками.