Ракетная опасность действовала в Волгограде и области больше 4 часов

В Волгоградской области 4 марта в 02:13 мск был дан отбой ракетной опасности, которая действовала в регионе больше 4 часов. В настоящее время беспилотная опасность, которая также была объявлена накануне вечером все еще действует. Аэропорт по-прежнему закрыт.

Напомним, что накануне система РСЧС предупредила жителей о беспилотной опасности с 18:42 мск, а в 21:50 мск была объявлена ракетная опасность.

В результате террористической атаки ВСУ атакованы жилые дома вблизи Волгограда и квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6 в Тракторозаводском районе города. Пять человек пострадали.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!