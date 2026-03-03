Главное

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Одно прямоугольное, другое – квадратное: на юге Волгограда отказались от планов строительства нового ТРЦ

Общество 03.03.2026 17:25

Публичные слушания по вопросу строительства магазинов в районе остановки «Судоверфь» пройдут в конце марта в Волгограде. Согласно постановлению главы города, предлагается снова обсудить проект решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту им. Героев Сталинграда, 51д.

Год назад, напомним, застройка этой территории уже обсуждалась на аналогичных слушаниях. Тогда на обсуждение выносился вопрос по изменению условно разрешенного вида использования земельного участка площадью 15 672 кв.м. с производственной базы под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). На этом месте планировалось строительство ТРЦ. 

Теперь один из собственников земельного участка обращается за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов, так как вместо одного ТРЦ планируется строительство двух магазинов площадью 757,34 кв.м. и 762,06 кв.м. соответственно. Это будут два отдельно стоящих двухэтажных здания прямоугольной и квадратной формы, как указано в проекте. 


Подъезд к обоим зданиям будет осуществляться по спланированной территории с трех сторон: главного, бокового и заднего фасадов с проектируемым асфальтобетонным покрытием. Здесь предусмотрено озеленение и парковка на 62 машиноместа.

Ранее здесь предполагалось строительство двухэтажного торгово-развлекательного центра площадью 2902,4 кв.м. и вспомогательного одноэтажного здания с парковками.


