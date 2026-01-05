Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской области

В Волгоградской области полностью восстановлено электроснабжение в районах, которые накануне остались без света из-за снежного бурана.

Как уточнили в компании РоссетиЮг, в восстановительных работах было задействовано 45 бригад энергетиков - это 131 специалист, 45 единиц спецтехники и 17 резервных источников электроснабжения. Линии электропередачи не выдерживали ветра порывами до 25 м/с с метелью, в результате произошли порывы, вязки и срывы изоляторов. Больше всего пострадали северо-западные и заволжские районы.

Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов по основной сети 6-10 кВ. Также специалисты отрабатывают индивидуальные заявки жителей частных домовладений по сети 0,4 кВ.

Отмечается, что работы осложнялись сильным ветром. Однако большую часть потребителей обеспечили светом по ремонтным схемам и при помощи передвижных резервных источников электроснабжения.

Телефон горячей линии для населения: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств).

Фото: РоссетиЮг





