



Аферисты оставили семью погибшего на СВО жителя Волжского без 4 миллионов рублей. По данным прокуратуры Волжского, мошенники используют новую схему, обзванивая родственников, представляясь сотрудниками Минобороны, и заявляют о намерении выплатить полмиллиона рублей в качестве социальной помощи. На эту удочку попались родные погибшего волжанина.

Через непродолжительное время им вновь поступил звонок от преступников, на этот раз они представились сотрудниками правоохранительных органов. И заявили, что звонившие ранее «сотрудники Министерства обороны» являются мошенниками, и деньги граждан находятся под угрозой. В связи с этим они предложили перевести деньги на «безопасный счет» - снять их и передать «доверенным лицам» якобы в рамках следственных действий.



В итоге семья погибшего жителя Волжского осталась без ранее полученных выплат, которые хранились на банковском счете.



Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов призывают граждан проверять информацию о мерах поддержки участников СВО в официальных источниках, немедленно прерывать подозрительные разговоры и никому не сообщать свои данные.





