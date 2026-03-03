Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Мошенники выманили у семьи погибшего на СВО жителя Волгоградской области 4 млн

03.03.2026


Аферисты оставили семью погибшего на СВО жителя Волжского без 4 миллионов рублей. По данным прокуратуры Волжского, мошенники используют новую схему, обзванивая родственников, представляясь сотрудниками Минобороны, и заявляют о намерении выплатить полмиллиона рублей в качестве социальной помощи. На эту удочку попались родные погибшего волжанина.

Через непродолжительное время им вновь поступил звонок от преступников, на этот раз они представились сотрудниками правоохранительных органов. И заявили, что звонившие ранее «сотрудники Министерства обороны» являются мошенниками, и деньги граждан находятся под угрозой. В связи с этим они предложили перевести деньги на «безопасный счет» - снять их и передать «доверенным лицам» якобы в рамках следственных действий.

В итоге семья погибшего жителя Волжского осталась без ранее полученных выплат, которые хранились на банковском счете.

Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов призывают граждан проверять информацию о мерах поддержки участников СВО в официальных источниках, немедленно прерывать подозрительные разговоры и никому не сообщать свои данные.


