Волгоградский депутат Селезнев досрочно сложил полномочия

Депутат Волгоградской городской думы VII созыва Иван Селезнев досрочно сложил полномочия и добровольно ушел в отставку. Народный избранник написал соответствующее заявление, которое было сегодня, 28 января, одобрено.

- Я признателен депутатам за слаженное взаимодействие, аппарату — за четкую координацию деятельности. Спасибо за конструктивный диалог, за профессионализм всем, с кем довелось работать эти годы. Для меня было огромной честью работать с вами в единой команде. Сейчас я перехожу на другую работу, буду стремиться и дальше развивать наш волгоградский спорт, поддерживать талантливую молодежь, - сказал в своей прощальной речи Иван Селезнев.

В гордуме он работал зампредседателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму. Селезнев является кандидатом педагогических наук, мастером спорта международного класса и возглавляет региональную федерацию тхэквондо МФТ. Ранее он руководил детско-юношеской спортшколой №15.

Между тем, по данным источника V102.RU, Иван Селезнев может перейти на работу в комитет физической культуры и спорта Волгоградской области на должность первого заместителя председателя.

Фото Волгоградской гордумы





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!