12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

На юге Волгограда «Концессии» ненадолго отключат воду для обновления магистрали

Общество 05.02.2026 10:59
0
05.02.2026 10:59


8 февраля в Советском районе Волгограда пройдёт отключение водоснабжения некоторых домов на пяти улицах. Специалисты «Концессии» водоснабжения проведут обновление магистрального водопровода для повышения качества водоснабжения потребителей.

- С 9:00 до 19:00 8 февраля подача ресурса будет приостановлена только в отдельные дома по улицам Сухова, Казахской, Песчанокопской и Новосибирской, а также Университетскому проспекту, - подчеркнули в ресурсоснабжающей компании.

При этом специалисты отмечают, что водовод, на котором пройдут работы, обеспечивает водоснабжение нескольких десятков тысяч волгоградцев. Чтобы не лишать основной объём потребителей коммунального ресурса, было решено временно переключить жилые массивы на другие магистрали.

- Учитывая значение этого участка сети и количество присоединенных к нему абонентов, работы могли стать причиной отключения нескольких десятков тысяч жителей города. Для того, чтобы сократить неудобства для горожан, специалисты нашли возможность временно переключить на другие линии основную массу абонентов, - подытожили в «Концессии».

Фото из архива ИА «Высота 102»

