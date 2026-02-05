



8 февраля в Советском районе Волгограда пройдёт отключение водоснабжения некоторых домов на пяти улицах. Специалисты «Концессии» водоснабжения проведут обновление магистрального водопровода для повышения качества водоснабжения потребителей.

- С 9:00 до 19:00 8 февраля подача ресурса будет приостановлена только в отдельные дома по улицам Сухова, Казахской, Песчанокопской и Новосибирской, а также Университетскому проспекту, - подчеркнули в ресурсоснабжающей компании.

При этом специалисты отмечают, что водовод, на котором пройдут работы, обеспечивает водоснабжение нескольких десятков тысяч волгоградцев. Чтобы не лишать основной объём потребителей коммунального ресурса, было решено временно переключить жилые массивы на другие магистрали.

- Учитывая значение этого участка сети и количество присоединенных к нему абонентов, работы могли стать причиной отключения нескольких десятков тысяч жителей города. Для того, чтобы сократить неудобства для горожан, специалисты нашли возможность временно переключить на другие линии основную массу абонентов, - подытожили в «Концессии».

