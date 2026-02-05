Волгоградцам назвали суммы увеличенных детских выплат и маткапитала

Суммы «детских» выплат и размер материнского капитала увеличились в феврале этого года на 5,6%. В Отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области уточнили, что индексация проведена автоматически, а также назвали размер увеличенных выплат.

Так, в феврале сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка выросла более чем на 37 тысяч рублей – до 728 921,90 руб. При рождении второго малыша, если ранее маткапитал семьей уже был получен, выплата составит 234 321,27 руб. Если такой сертификат при рождении первого ребенка не выдавался, то при появлении второго ребенка семья получит 963 243,17 руб. Остаток неиспользованных средств маткапитала в феврале также был проиндексирован на 5,6%.

Пособия на детей

Размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка в феврале увеличен до 28 450,45 руб. В свою очередь до 10 669,64 руб. выросло ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Единовременное пособие для семьи, усыновившей ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет, составит 217 384,58 руб. При усыновлении нескольких детей, которые являются братьями и сестрами, такую сумму выплатят на каждого приемного ребенка.

Родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, также получат увеличенное пособие, которое составит 11 563,20 руб.

Проиндексированы пособия для семей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. С 1 февраля ежемесячное пособие беременной жене такого военнослужащего выросло до 45 054,24 руб., а ежемесячная выплата на ребёнка военнослужащего - до 19 308,96 руб.





