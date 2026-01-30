



В Волгоградской области обязанности председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии временно исполняет Сергей Водолагин. Документы, подписанные новоиспечённым врио, опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отметим, действующий глава облкомприроды Алексей Сивокоз ранее вызвал пристальный интерес правоохранительных органов. 17 декабря 2025 года руководитель был задержан и этапирован в Москву. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Одновременно арестованы были его заместитель Ирина Панина, а также начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова.

Фото из архива ИА «Высота 102»