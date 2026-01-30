Главное

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природы

В Волгоградской области обязанности председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии временно исполняет Сергей Водолагин. Документы, подписанные новоиспечённым врио, опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отметим, действующий глава облкомприроды Алексей Сивокоз ранее вызвал пристальный интерес правоохранительных органов. 17 декабря 2025 года руководитель был задержан и этапирован в Москву. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Одновременно арестованы были его заместитель Ирина Панина, а также начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧПСмотреть фотографии
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228Смотреть фотографии
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВОСмотреть фотографии
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотереюСмотреть фотографии
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столбСмотреть фотографии
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футболаСмотреть фотографии
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудованияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 январяСмотреть фотографии
09:51
Московский снегопад изменил расписание самолетов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:47
Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбамиСмотреть фотографии
09:21
Волгоградцы месяц мерзнут в аварийном общежитии техникумаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Агент СБУ получил 18 лет в Волгограде за сбор данных о средствах МО РФСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-ШейхеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
 