В Жирновске ордена Мужества передали семьям погибших бойцов СВО

5 февраля в Волгоградской области посмертные награды двух бойцов спецоперации передали их родным. Памятная церемония прошла в администрации Жирновского района.

Как сообщил глава района Петр Мармура, орденов Мужества удостоены Геннадий Архипов и Алексей Бельченко.

- Мы разделяем горечь утраты вместе с семьями героев. Подвиг наших земляков останется вечным примером для будущих поколений, - сказал Мармура после передачи госнаград родителям погибших бойцов.





Фото: Петр Мармура / t.me





