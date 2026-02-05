В Саратове бесследно пропал 25-летний хоккеист Филинов





В Саратове три недели – с 13 января – ищут пропавшего 25-летнего Константина Филинова, который, по данным ИА «СарИнформ», является профессиональным хоккеистом. О поисках пропавшего спортсмена, уточняет саратовское СМИ, сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

Известно, что рост Константина – 180 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В день своего исчезновения молодой мужчина был одет в темную куртку с капюшоном, черные джинсы, темно-зеленые ботинки и черную шапку. А вот информации о том, где он может находиться, у поисковиков нет.

Всех, кому что-то известно о судьбе Филинова, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

– В личный аккаунт соцсети «ВКонтакте» Филинов заходил две недели назад, – передает «СарИнформ».

Фото: ЛизаАлерт