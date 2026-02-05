В Волгоградской области семье из Котельниково удалось сохранить 2,5 миллиона сбережений, которые их 20-летняя дочь хотела отдать мошенникам.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, студентку запугали по телефону уголовным делом неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили девушку, что надо оказать помощь силовикам и передать курьеру на автовокзале в Волгограде 2,5 миллиона рублей.

Указанную сумму студентка взяла у родителей и хотела уехать из Котельниково в Волгоград на маршрутном такси, но рейс отменили. Тогда по указанию аферистов она купила билет на электричку, которая отправлялась рано утром. Ночные сборы дочери на вокзал вызвали подозрение у ее матери. Женщине удалось узнать причину поездки. Она сразу поняла, что ее ребенка запугали и обманули. О случившемся семья сообщила в полицию.





