Волгоградская область передала бойцам СВО болотоходы, БПЛА и авто





Волгоградская область в очередной раз передала участникам специальной военной операции необходимое снаряжение и аппаратуру. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» получили несколько десятков БПЛА, УАЗ «Патриот», снегоболотоходы, а также запчасти для автомобилей.

Кроме того, в зону спецоперации отправлены строительные инструменты, радиостанции, обогреватели, походное снаряжение, продукция медицинского назначения, оборудование связи.

Ранее по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона военнослужащим также передали стройматериалы, комплекты для механиков и багги.

Фото: администрация Волгоградской области