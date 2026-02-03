Главное

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.
Политика

Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходах

Политика 03.02.2026 15:16
0
03.02.2026 15:16


Депутатов Волгоградской облдумы хотят освободить от ежегодной обязанности подавать декларации о доходах и имуществе. Соответствующие поправки в региональный закон «О статусе депутата Волгоградской областной Думы» 2 февраля внесла группа парламентариев – это руководители всех партийных фракций в облдуме. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что проект подготовлен в целях приведения в соответствие областного законодательства с ФЗ от 28 декабря 2025 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что этот федеральный закон отменил обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников. Отслеживают теперь их имущество и денежные средства с помощью государственной системы «Посейдон». Обязанность подать декларацию сохраняется при наличии на то оснований, так каких как покупка имущества, земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг, цифровой валюты и цифровых активов, если стоимость сделки превышает общий трехлетний доход семьи депутата. 

- Указанные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникли такие основания, - поясняется в региональном законопроекте.

Если такие основания наступят, то депутат должен будет отчитаться об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Также народный избранник должен будет предоставить сведения о своих доходах и имуществе, а также членах своей семьи при избрании на иные государственные должности Волгоградской области и Думы.

Данный законопроект уже прошел регистрацию и направлен для рассмотрения в профильный комитет облдумы.


