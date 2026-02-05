Долги по зарплате перед волоградцами сократили до 2 млн





Зарплатную задолженность в Волгоградской области удалось сократить к концу декабря 2025 года до 2 миллионов рублей. По данным Росстата, за месяц она снизилась на 14,4%.

Объем долгов перед работниками в Волгоградской области оказался меньше, чем в некоторых других регионах Южного федерального округа. Так, в Краснодарском крае они выросли до 557,5 миллиона рублей. Работодатели Астраханской области задолжали сотрудникам 15 миллионов рублей, Калмыкии – 42,7 миллиона рублей.



Лишь в двух субъектах ЮФО долги по зарплате отсутствуют полностью. Причиной накопления зарплатной задолженности в Росстате назвали отсутствие собственных средств у организаций.





