12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Долги по зарплате перед волоградцами сократили до 2 млн

Зарплатную задолженность в Волгоградской области удалось сократить к концу декабря 2025 года до 2 миллионов рублей. По данным Росстата, за месяц она снизилась на 14,4%.

Объем долгов  перед работниками в  Волгоградской области оказался меньше, чем в некоторых других регионах Южного федерального округа. Так, в Краснодарском крае они выросли до 557,5 миллиона рублей. Работодатели Астраханской области задолжали сотрудникам 15 миллионов рублей,  Калмыкии – 42,7 миллиона рублей.

Лишь в двух субъектах ЮФО долги по зарплате отсутствуют полностью. Причиной накопления зарплатной задолженности в Росстате назвали отсутствие собственных средств у организаций.


