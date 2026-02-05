На севере Волгограда два брата зверски избили мужчину





В Тракторозаводском районе Волгограда следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух братьев, которые устроили погоню и зверски избили мужчину. Один из обвиняемых является несовершеннолетним.

По данным следствия, инцидент произошел 15 декабря прошлого года у одного из домов по улице Могилева, где обвиняемые спровоцировали конфликт с незнакомым мужчиной. Волгоградец пытался уйти от конфликта и уехать с места, но братья устроили за ним погоню.

Злоумышленники догнали потерпевшего, а после один из них нанес кулаком удар по боковому зеркалу заднего вида, повредив его. После оба переключились на мужчину и нанесли около пятнадцати ударов по голове и туловищу. С травмами потерпевший был госпитализирован.

Оперативникам в кратчайшие сроки удалось установить личности и задержать предполагаемых преступников. Фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело готовится к направлению в суд.

В отношении братьев судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.