12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Под Волгоградом с коммунальщиков взыскали 14 млн рублей за утечку стоков

В Волгоградской области МУП «ЖКХ Городищенского района» по решению суда выплатило более 14 миллионов рублей ущерба от загрязнения почвы канализационными стоками. 

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сброс на землю жидких отходов жизнедеятельности человека был зафиксирован в поселке Самофаловка Городищенского района. Площадь загрязнения составила 4695 кв.м.


- В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам и нитрат-иону, - сообщили в природоохранном ведомстве. – Ущерб предъявлен для добровольной оплаты. Однако в установленный законом срок юридическое лицо оплату не произвело.


Арбитражный суд Волгоградской области, куда был подан иск, поддержал позицию Управления Росприроднадзора, возложив на МУП «ЖКХ Городищенского района» обязанность возместить причиненный вред почвам в сумме 14 853 477,60 руб. Коммунальное предприятие не согласилось с таким решением и обжаловало его, но вышестоящие инстанции оставили судебный акт без изменения. По результатам принудительного исполнения решения суда вред возмещен в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


