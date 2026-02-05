В Волгоградской области МУП «ЖКХ Городищенского района» по решению суда выплатило более 14 миллионов рублей ущерба от загрязнения почвы канализационными стоками.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сброс на землю жидких отходов жизнедеятельности человека был зафиксирован в поселке Самофаловка Городищенского района. Площадь загрязнения составила 4695 кв.м.





- В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам и нитрат-иону, - сообщили в природоохранном ведомстве. – Ущерб предъявлен для добровольной оплаты. Однако в установленный законом срок юридическое лицо оплату не произвело.





Арбитражный суд Волгоградской области, куда был подан иск, поддержал позицию Управления Росприроднадзора, возложив на МУП «ЖКХ Городищенского района» обязанность возместить причиненный вред почвам в сумме 14 853 477,60 руб. Коммунальное предприятие не согласилось с таким решением и обжаловало его, но вышестоящие инстанции оставили судебный акт без изменения. По результатам принудительного исполнения решения суда вред возмещен в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!