12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Поезд №1 из Москвы в Волгоград задержится на 5 часов из-за ЧП под Тамбовом

Поезд №1 из Москвы в Волгоград сегодня, 5 февраля, отправится с серьезной задержкой. По информации РЖД, отправление перенесено с 13-50 ч. ориентировочно на 19-00 ч. Также изменения в расписании коснулись еще семи пассажирских составов, связывающих Москву с южными регионами. Сегодня же были отменены три поезда сообщением Москва-Воронеж.

Причиной серьезного сбоя в расписании стали продолжающиеся работы на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где накануне загорелись цистерны с топливом. Это, как сообщало V102.RU, отразилось на графике движения ряда поездов, в том числе из Москвы до Волгограда и Камышина. 

Фото МЧС РФ: с места тушения цистерн

14:29
В Саратове бесследно пропал 25-летний хоккеист ФилиновСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область передала бойцам СВО болотоходы, БПЛА и автоСмотреть фотографии
13:59
«Маму хоронили в закрытом гробу»: осужденный за ДТП с 7 погибшими волгоградец просился на СВОСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом с коммунальщиков взыскали 14 млн рублей за утечку стоковСмотреть фотографии
12:42
Роковую встречу студентки с курьером мошенников предотвратили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградцев предупредили о начале конфетно-букетного периода у аферистовСмотреть фотографии
12:09
Долги по зарплате перед волоградцами сократили до 2 млнСмотреть фотографии
11:56
В Волжском прикрыли мучавший жильцов «Душевный паб»Смотреть фотографии
11:44
Поезд №1 из Москвы в Волгоград задержится на 5 часов из-за ЧП под ТамбовомСмотреть фотографии
11:28
На севере Волгограда два брата зверски избили мужчинуСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам назвали суммы увеличенных детских выплат и маткапиталаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградское УФАС проверит цены на хлебСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области экологи не заметили превышения радиацииСмотреть фотографии
10:59
На юге Волгограда «Концессии» ненадолго отключат воду для обновления магистралиСмотреть фотографии
10:43
Аэропорт Волгограда возобновил работу 5 февраля после угрозы БПЛАСмотреть фотографии
10:39
6-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгограде и области 5 февраляСмотреть фотографии
10:25
Андрей Бочаров призвал чиновников к финдисциплине на фоне экономических вызововСмотреть фотографии
10:08
Водитель иномарки погиб на трассе под Волгоградом после столкновения с фуройСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде оказались самые доступные новостройки среди городов-миллионниковСмотреть фотографии
09:50
Ночевки в хостелах и гостиницах Волгограда подорожали до 4%Смотреть фотографии
09:39
В аэропорту Волгограда 5 февраля задержаны 6 рейсовСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцев предупредили о начале магнитной бури планетарного масштабаСмотреть фотографии
09:15
Поезда в Волгоградскую область задерживаются из-за ЧП под ТамбовомСмотреть фотографии
08:31
Конфискованные в Волгоградской области электросамокаты отправят на СВОСмотреть фотографии
07:42
В Волгоградской области 5 февраля сбили 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:25
В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочийСмотреть фотографии
06:56
Волгоградстат: говядина, рыба и овощи подорожали в регионеСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцам с жалобами на сердце объяснили, в какой срок их должен принять врачСмотреть фотографии
06:06
Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:52
В Волгограде у владельца КАМАЗ отсудили 200 тысяч за сброс отходовСмотреть фотографии
 