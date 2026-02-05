



Поезд №1 из Москвы в Волгоград сегодня, 5 февраля, отправится с серьезной задержкой. По информации РЖД, отправление перенесено с 13-50 ч. ориентировочно на 19-00 ч. Также изменения в расписании коснулись еще семи пассажирских составов, связывающих Москву с южными регионами. Сегодня же были отменены три поезда сообщением Москва-Воронеж.

Причиной серьезного сбоя в расписании стали продолжающиеся работы на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где накануне загорелись цистерны с топливом. Это, как сообщало V102.RU, отразилось на графике движения ряда поездов, в том числе из Москвы до Волгограда и Камышина.



Фото МЧС РФ: с места тушения цистерн

