



Жителей Волгоградской области предупредили о начале особой активности у мошенников перед целой чередой праздников. Как сообщили в Киберполиции, особенно бдительными волгоградцам необходимо быть в преддверии Дня святого Валентина и Международного женского праздника.

О самых распространенных мошеннических схемах в период праздников – рассказали в материале ИА «Высота 102».

Интернет-знакомства

С приближением весны особенно часто злоумышленников можно встретить на сайтах знакомств. Аферисты создают с помощью ИИ фальшивые профили и подделывают женские голоса.

Чаще всего так называемые «воркеры» убеждают своих кавалеров переводить денежные средства, а также присылать личные данные и СМС-коды якобы для покупки билетов в «премиальный кинотеатр». Чаще всего они также отказываются от личной встречи.

Фейковые онлайн-магазины

Также перед праздниками в интернете появляются фейковые онлайн-магазины, которые предлагают заказать букет или подарок своей второй половине по низкой цене. Человек вводит данные карты на фальшивых страницах оплаты — и эта информация попадает к злоумышленникам.

Чаще всего поддельные сайты можно обнаружить по нескольким признакам: низкие цены и «супервыгодные» акции, только положительные отзывы; единственный способ оплаты по реквизитам карты, лишние буквы или цифры в адресе сайта, в адресной строке есть подпись «Подключение не защищено».

Броские рекламные СМС-сообщения

Жителям региона также могут приходить разного рода выгодные предложения на телефон через СМС или на электронную почту. Это ещё один способ заманить человека на фальшивый сайт. Если зашли на такой портал, не вводите свои личные данные.

Неожиданная доставка цветов

К человеку приезжает якобы курьер с подарком или цветами и просит назвать код из СМС, чтобы подтвердить личность или заполнить отчёт. Ни в коем случае не называйте одноразовые пароли незнакомцам.

Изображение создано при помощи ИИ