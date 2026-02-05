Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Аэропорт Волгограда возобновил работу 5 февраля после угрозы БПЛА

Общество 05.02.2026 10:43
05.02.2026 10:43


Росавиация в 10:31 мск 5 февраля сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта, который был закрыт около 4 утра из-за угрозы БПЛА.

План «Ковёр», напомним, вводился для обеспечения безопасности полетов. Из-за закрытого воздушного пространства были задержаны шесть рейсов. В Волгоград не могли вовремя добраться пассажиры трех рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Столько же авиарейсов были задержаны на вылет из волгоградского аэропорта. 

Также в Волгограде и области вводилась беспилотная опасность, которая была отменена в 10:18 мск 5 февраля.


Общество 05.02.2026 11:18
Общество 05.02.2026 10:59
Общество 05.02.2026 10:59
Общество 05.02.2026 10:43
Общество 05.02.2026 10:39
Общество 05.02.2026 10:25
Общество 05.02.2026 10:08
Общество 05.02.2026 10:02
Общество 05.02.2026 09:50
Общество 05.02.2026 09:39
Общество 05.02.2026 09:38
Общество 05.02.2026 09:15
Общество 05.02.2026 08:31
Общество 05.02.2026 08:18
Общество 05.02.2026 08:04
11:18
Волгоградцам назвали суммы увеличенных детских выплат и маткапиталаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградское УФАС проверит цены на хлебСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области экологи не заметили превышения радиацииСмотреть фотографии
10:59
На юге Волгограда «Концессии» ненадолго отключат воду для обновления магистралиСмотреть фотографии
10:43
Аэропорт Волгограда возобновил работу 5 февраля после угрозы БПЛАСмотреть фотографии
10:39
6-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгограде и области 5 февраляСмотреть фотографии
10:25
Андрей Бочаров призвал чиновников к финдисциплине на фоне экономических вызововСмотреть фотографии
10:08
Водитель иномарки погиб на трассе под Волгоградом после столкновения с фуройСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде оказались самые доступные новостройки среди городов-миллионниковСмотреть фотографии
09:50
Ночевки в хостелах и гостиницах Волгограда подорожали до 4%Смотреть фотографии
09:39
В аэропорту Волгограда 5 февраля задержаны 6 рейсовСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцев предупредили о начале магнитной бури планетарного масштабаСмотреть фотографии
09:15
Поезда в Волгоградскую область задерживаются из-за ЧП под ТамбовомСмотреть фотографии
08:31
Конфискованные в Волгоградской области электросамокаты отправят на СВОСмотреть фотографии
07:42
В Волгоградской области 5 февраля сбили 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:25
В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочийСмотреть фотографии
06:56
Волгоградстат: говядина, рыба и овощи подорожали в регионеСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцам с жалобами на сердце объяснили, в какой срок их должен принять врачСмотреть фотографии
06:06
Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:52
В Волгограде у владельца КАМАЗ отсудили 200 тысяч за сброс отходовСмотреть фотографии
05:48
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 5 февраляСмотреть фотографии
21:34
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 годуСмотреть фотографии
20:59
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на ШтеменкоСмотреть фотографии
20:37
Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возрастаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в РумынииСмотреть фотографии
19:37
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговорСмотреть фотографии
18:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
 