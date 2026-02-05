Аэропорт Волгограда возобновил работу 5 февраля после угрозы БПЛА

Росавиация в 10:31 мск 5 февраля сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта, который был закрыт около 4 утра из-за угрозы БПЛА.

План «Ковёр», напомним, вводился для обеспечения безопасности полетов. Из-за закрытого воздушного пространства были задержаны шесть рейсов. В Волгоград не могли вовремя добраться пассажиры трех рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Столько же авиарейсов были задержаны на вылет из волгоградского аэропорта.

Также в Волгограде и области вводилась беспилотная опасность, которая была отменена в 10:18 мск 5 февраля.





