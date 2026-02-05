Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
В Волжском прикрыли мучавший жильцов «Душевный паб»

05.02.2026 11:56
0
В Волгоградской области в городе Волжском на один пивбар стало меньше - заведение закрыли по решению суда. Длительное время «Душевный паб» на улице Оломоуцкой, где продавалось пиво и сопутствующая продукция, находился под окнами многоэтажки и на его работу постоянно жаловались жители.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, администрация Волжского обратилась в арбитражный суд с иском, чтобы обязать владельца пивного бара прекратить использовать помещение как объект общепита. Представители власти указали, что эксплуатация объекта не соответствует виду разрешенного использования на данной территории. Арбитраж встал на сторону городских властей. 

Однако предприниматель не сразу закрыл «Душевный паб» по ул. Оломоуцкой, 19А. Возбуждение исполнительного производства не побудило владельца заведения к действиям.

- Когда срок для добровольного исполнения истек, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, назначил новый срок и предупредил должника об административной ответственности, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Только после этого предприниматель исполнил решение суда и закрыл паб. В настоящее время вывески все демонтированы и пивбар по данному адресу больше не работает.


Фото ГУ ФССП России по Волгоградской области


05.02.2026 14:29
Общество 05.02.2026 14:29
05.02.2026 14:25
Общество 05.02.2026 14:25
05.02.2026 12:42
Общество 05.02.2026 12:42
05.02.2026 11:44
Общество 05.02.2026 11:44
05.02.2026 11:28
Общество 05.02.2026 11:28
05.02.2026 11:18
Общество 05.02.2026 11:18
05.02.2026 10:59
Общество 05.02.2026 10:59
05.02.2026 10:59
Общество 05.02.2026 10:59
05.02.2026 10:43
Общество 05.02.2026 10:43
05.02.2026 10:39
Общество 05.02.2026 10:39
05.02.2026 10:25
Общество 05.02.2026 10:25
05.02.2026 10:08
Общество 05.02.2026 10:08
05.02.2026 10:02
Общество 05.02.2026 10:02
05.02.2026 09:50
Общество 05.02.2026 09:50
14:29
В Саратове бесследно пропал 25-летний хоккеист ФилиновСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область передала бойцам СВО болотоходы, БПЛА и автоСмотреть фотографии
13:59
«Маму хоронили в закрытом гробу»: осужденный за ДТП с 7 погибшими волгоградец просился на СВОСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом с коммунальщиков взыскали 14 млн рублей за утечку стоковСмотреть фотографии
12:42
Роковую встречу студентки с курьером мошенников предотвратили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградцев предупредили о начале конфетно-букетного периода у аферистовСмотреть фотографии
12:09
Долги по зарплате перед волоградцами сократили до 2 млнСмотреть фотографии
11:56
В Волжском прикрыли мучавший жильцов «Душевный паб»Смотреть фотографии
11:44
Поезд №1 из Москвы в Волгоград задержится на 5 часов из-за ЧП под ТамбовомСмотреть фотографии
11:28
На севере Волгограда два брата зверски избили мужчинуСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам назвали суммы увеличенных детских выплат и маткапиталаСмотреть фотографии
11:15
Волгоградское УФАС проверит цены на хлебСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области экологи не заметили превышения радиацииСмотреть фотографии
10:59
На юге Волгограда «Концессии» ненадолго отключат воду для обновления магистралиСмотреть фотографии
10:43
Аэропорт Волгограда возобновил работу 5 февраля после угрозы БПЛАСмотреть фотографии
10:39
6-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгограде и области 5 февраляСмотреть фотографии
10:25
Андрей Бочаров призвал чиновников к финдисциплине на фоне экономических вызововСмотреть фотографии
10:08
Водитель иномарки погиб на трассе под Волгоградом после столкновения с фуройСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде оказались самые доступные новостройки среди городов-миллионниковСмотреть фотографии
09:50
Ночевки в хостелах и гостиницах Волгограда подорожали до 4%Смотреть фотографии
09:39
В аэропорту Волгограда 5 февраля задержаны 6 рейсовСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцев предупредили о начале магнитной бури планетарного масштабаСмотреть фотографии
09:15
Поезда в Волгоградскую область задерживаются из-за ЧП под ТамбовомСмотреть фотографии
08:31
Конфискованные в Волгоградской области электросамокаты отправят на СВОСмотреть фотографии
07:42
В Волгоградской области 5 февраля сбили 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:25
В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочийСмотреть фотографии
06:56
Волгоградстат: говядина, рыба и овощи подорожали в регионеСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцам с жалобами на сердце объяснили, в какой срок их должен принять врачСмотреть фотографии
06:06
Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:52
В Волгограде у владельца КАМАЗ отсудили 200 тысяч за сброс отходовСмотреть фотографии
 