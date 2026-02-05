В Волжском прикрыли мучавший жильцов «Душевный паб»

В Волгоградской области в городе Волжском на один пивбар стало меньше - заведение закрыли по решению суда. Длительное время «Душевный паб» на улице Оломоуцкой, где продавалось пиво и сопутствующая продукция, находился под окнами многоэтажки и на его работу постоянно жаловались жители.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, администрация Волжского обратилась в арбитражный суд с иском, чтобы обязать владельца пивного бара прекратить использовать помещение как объект общепита. Представители власти указали, что эксплуатация объекта не соответствует виду разрешенного использования на данной территории. Арбитраж встал на сторону городских властей.

Однако предприниматель не сразу закрыл «Душевный паб» по ул. Оломоуцкой, 19А. Возбуждение исполнительного производства не побудило владельца заведения к действиям.

- Когда срок для добровольного исполнения истек, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, назначил новый срок и предупредил должника об административной ответственности, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Только после этого предприниматель исполнил решение суда и закрыл паб. В настоящее время вывески все демонтированы и пивбар по данному адресу больше не работает.





Фото ГУ ФССП России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!