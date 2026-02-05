Волгоградское УФАС проверит цены на хлеб





Волгоградское УФАС изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Соответствующее поручение региональным управлениям выдало накануне ФАС.

Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год, пояснили в УФАС.

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.



Между тем, по последним данным Волгоградстата, средняя стоимость килограмма хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов составила 97,69 рубля, что на 1,07% больше, чем было на предыдущей неделе. Ржаной хлеб стоит в среднем 84,1 рубля. Стоимость этого продукта выросла за неделю почти на 1%.



