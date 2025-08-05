Транспорт

Власти Волжского поборются за списанные трамваи из Краснодара

Транспорт 05.08.2025 17:00
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05.08.2025 17:00


В Волгоградской области общественники предложили улучшить ситуацию с электротранспортом в Волгограде и Волжском за счёт подвижного состава из Краснодара, где в следующем году должны быть списаны порядка одной сотни вагонов серий Tatra T3SU, 71-605 (КТМ-5М3) и 71-608К. По расчётам активистов, транспортное заимствование помогло бы обоим городам улучшить качество обслуживания пассажиров в условиях бюджетных ограничений.

- В Краснодаре осуществляется масштабное обновление трамвайного подвижного состава. Закупаются десятки новых современных трамваев, а трамваи старых моделей постепенно планируются к списанию и выводу из эксплуатации. Одновременно с этим в Волгограде и городе Волжском сохраняется высокая потребность в дополнительных трамвайных вагонах. Состояние значительной части существующего подвижного состава в обоих городах неудовлетворительное, а средств на закупку новых вагонов в бюджете не предусмотрено. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность обращения в администрацию города Краснодара с просьбой рассмотреть передачу списываемых трамваев в город Волгоград модели Tatra T3SU для использования в трамвайном депо №3 по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 68, на замену 2-дверным вагонам Tatra T3SU производства до 1977 года. А также в город Волжский модели 71-605 и 71-608К как более подходящие по типу и инфраструктуре, - говорится в обращении, направленном в адрес муниципальных властей, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Активисты указывают, что краснодарские трамваи хоть и пойдут под списание, но по факту «моложе» и находятся в куда лучшем состоянии, чем вагоны, экспортируемые в Красноармейском районе Волгограда и Волжском. Однако, в департаменте городского хозяйства Волгограда к предложению отнеслись скептически, указав на высокие издержки при приёмке старых трамваев.

- Сейчас вопрос принятия списанного в каком бы то ни было городе подвижного состава не рассматривается. Прежде всего, это связано со значительными затратами на доставку вагонов и последующее проведение необходимого капитального ремонта. Ранее муниципалитет принимал трамвайные вагоны из Москвы, прошедшие реконструкцию и готовые к выходу на маршруты, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Кроме того, городские чиновники отмечают, что вопрос обновления подвижного состава городских трамваев уже решён. Муниципалитет закупил 62 новых трамвая, а оставшиеся постепенно будут проходить капитальный ремонт.

В свою очередь власти Волжского увидели рациональное зерно в поступившем предложении. В местной администрации рассказали ИА «Высота 102», что заинтересованы в приёмке старых-новых трамваев.

- Администрация Волжского рассматривает такую возможность и в ближайшее время отправит запрос в администрацию Краснодара, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, в Волжском обслуживанием трамвайных маршрутов занимается МУП «Волжская автоколонна № 1732». В 2020 году транспортное предприятие уже принимало партию списанных вагонов из Москвы, однако данный опыт оказался неоднозначным из-за частных поломок подвижного состава и даже пожаров в салонах. В январе 2024 года администрация Волжского обращалась в Волгоградскую областную думу с просьбой о выделении дополнительного финансирования на модернизацию трамвайной инфраструктуры, однако об итогах рассмотрения заявки не сообщается.

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