В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»





В Волгоградской области правоохранители усиливают работу по борьбе с террористической деятельностью украинских спецслужб. По данным регионального управления ФСБ России, жители региона могут быть «вслепую» использованы вражескими агентами. В зоне риска несовершеннолетние и пожилые люди.

- Завербованные под разными предлогами лица должны лично передавать выбранным противником объектам взрывные устройства под видом бытовых предметов. По замыслу, в ходе передачи осуществляется подрыв не только их получателей, но и исполнителей, которые используются украинскими спецслужбами в качестве так называемых «живых бомб», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, правоохранители призывают жителей критически относиться к информации, получаемой от незнакомцев по телефону и в интернете. В случае склонения к противоправной деятельности граждане могут обратиться в дежурную службу регионального управления ФСБ России по телефону +7 (8442) 33-24-10.

Фото из архива ИА «Высота 102»