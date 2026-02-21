Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»

В Волгоградской области правоохранители усиливают работу по борьбе с террористической деятельностью украинских спецслужб. По данным регионального управления ФСБ России, жители региона могут быть «вслепую» использованы вражескими агентами. В зоне риска несовершеннолетние и пожилые люди.

- Завербованные под разными предлогами лица должны лично передавать выбранным противником объектам взрывные устройства под видом бытовых предметов. По замыслу, в ходе передачи осуществляется подрыв не только их получателей, но и исполнителей, которые используются украинскими спецслужбами в качестве так называемых «живых бомб», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, правоохранители призывают жителей критически относиться к информации, получаемой от незнакомцев по телефону и в интернете. В случае склонения к противоправной деятельности граждане могут обратиться в дежурную службу регионального управления ФСБ России по телефону +7 (8442) 33-24-10.

Фото из архива ИА «Высота 102»

