В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домов





В Красноармейском районе Волгограда экстренные службы приступили к обследованию повреждённых беспилотником МКД. По мере завершения этой работы, жилые помещения будут осмотрены комиссиями в составе районных властей и представителей УК.

По данным мэрии, специалисты временно закроют повреждённые оконные проёмы в квартирах теплоизоляционными материалами и произведут замеры для изготовления оконных заполнений.

Также власти сообщили, что с эвакуированными жителями проводится работа по разъяснению механизма получения компенсаций за причинённый ущерб.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области сообщил, что в ходе отражения очередной террористической атаки украинских БПЛА упавшие обломки повредили четыре многоквартирных дома: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-я Штурманская, 9а. Для их временного размещения был приведён в готовность специализированный пункт.

