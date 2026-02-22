На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видео





В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и маршрутки. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома № 27«А» по ул. Николая Отрады. Момент аварии зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля IRITO Boxer не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN. На кадрах можно заметить, как водитель маршрутки при движении на большой скорости не смог вовремя затормозить и влетел в заднюю часть многотонного бензовоза.

В результате ДТП пострадал один из пассажиров маршрутки, который был после доставлен в медучреждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области