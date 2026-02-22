На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видео

Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и маршрутки. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома № 27«А» по ул. Николая Отрады. Момент аварии зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля IRITO Boxer не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN. На кадрах можно заметить, как водитель маршрутки при движении на большой скорости не смог вовремя затормозить и влетел в заднюю часть многотонного бензовоза. 

В результате ДТП пострадал один из пассажиров маршрутки, который был после доставлен в медучреждение. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

