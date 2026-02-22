В Волгоградской области к началу новой недели вернется тепло

В Волгоградской области в начале новой недели ожидается потепление. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от -6º до +2º.

- В понедельник, 23 февраля, ночью температура воздуха составит -7...-12º, местами до -17º. Днем воздух прогреется до -1…-6º, - рассказали синоптики. - 24 февраля в отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, и снега с дождем. Также в регионе ожидается местами туман и гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью -2…-7º, а днем - -3…+2º.

Также во вторник метеорологи предупредили волгоградских водителей о гололедице на дорогах.