



Сегодня в Прощенное воскресенье, 22 февраля, митрополит Феодор проведет богослужение в Александро-Невском соборе Волгограда. Об этом сообщили в Волгоградской епархии.

Уточняется, что митрополит Волгоградский и Камышинский проведет вечерню с чином прощения. Богослужение начнется в 17:00.

— Последнее воскресенье накануне Великого поста имеет сразу несколько названий. Сыропустной Неделей мы называем его потому, что это последний день перед Великим постом, когда разрешается вкушение молочной продукции. Прощеным — по теме Евангельского отрывка, который читается на воскресном богослужении и обычая в этот день испрашивать друг у друга прощения. И наконец, третье название — воспоминание Адамова изгнания — объясняется тем, что на богослужении вспоминается именно это библейское событие, — пояснили в Волгоградской епархии.