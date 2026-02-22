«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе место





Этот матч стал центральным событием 8‑го тура Евразийской ватерпольной лиги сразу по двум причинам. Во‑первых, на поле встретились серебряные и золотые медалисты прошлого сезона, финалисты Кубка России. Эти команды давно считаются принципиальными и бескомпромиссными соперниками – каждая их встреча превращается в настоящее противостояние.

Во-вторых, поединок стартовал с серии послематчевых пенальти. Эта необычная ситуация стала продолжением истории, начавшейся ещё в третьем туре. За несколько мгновений до окончания матча, в третьем туре, волгоградцы выигрывали в один мяч, и казанцы вместе с финальной сиреной забросили мяч в ворота «Спартака», но гол по тем или иным причинам сначала не был засчитан.

Уже потом, внимательно посмотрев концовку, руководство лиги приняло решение, что матч нужно будет доиграть. Мяч этот был засчитан, спорная ситуация была пересмотрена, и в итоге поединок завершился со счётом 12:12. Серия пенальти, которая должна была выявить победителя, была перенесена в Казань – и теперь команды должны были пробить её, чтобы завершить третий тур. Команды пробили 5-метровые броски, точнее были волгоградцы – 14:13.

Доигранный матч третьего тура.

«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 26:25 (3:1, 3:3, 3:5, 3:3, серия пенальти – 14:13).

Главный тренер волгоградцев Владимир Карабутов прокомментировал победу в серии пенальти перед матчем восьмого тура:

– Я думаю, что команду вдохновила победа по пенальти. Матч ещё не начался, а мы уже выиграли.