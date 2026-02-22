Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе место

Этот матч стал центральным событием 8‑го тура Евразийской ватерпольной лиги сразу по двум причинам.  Во‑первых, на поле встретились серебряные и золотые медалисты прошлого сезона, финалисты Кубка России. Эти команды давно  считаются принципиальными и бескомпромиссными соперниками – каждая их встреча превращается в настоящее противостояние. 

Во-вторых, поединок стартовал с серии послематчевых пенальти. Эта необычная ситуация стала продолжением истории, начавшейся ещё в третьем туре. За несколько мгновений до окончания матча, в третьем туре, волгоградцы выигрывали в один мяч, и казанцы вместе с финальной сиреной забросили мяч в ворота  «Спартака», но гол по тем или иным причинам сначала не был засчитан. 

Уже потом, внимательно посмотрев концовку, руководство лиги приняло решение, что матч нужно будет доиграть. Мяч этот был засчитан, спорная ситуация была пересмотрена, и в итоге поединок завершился со счётом 12:12. Серия пенальти, которая должна была выявить победителя, была перенесена в Казань – и теперь команды должны были пробить её, чтобы завершить третий тур. Команды пробили 5-метровые броски, точнее были волгоградцы – 14:13.

Доигранный матч третьего тура.

«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 26:25 (3:1, 3:3, 3:5, 3:3, серия пенальти – 14:13).

Главный тренер волгоградцев Владимир Карабутов прокомментировал победу в серии пенальти перед матчем восьмого тура:

– Я думаю, что команду вдохновила победа по пенальти. Матч ещё не начался, а мы уже выиграли.

И действительно, матч «Спартак» начал неплохо. Если в первом периоде команды не уступали в борьбе и удерживали равенство во всех компонентах игры, то во второй четверти красно-белые оторвались от соперника, и на большой перерыв команды ушли при счёте 6:4 в пользу волжан. Во второй половине игры преимущество постепенно перешло к хозяевам бассейна. Казанцы просто реализовывали свои моменты, чем не мог похвастать «Спартак». Особого внимания заслужили вратари: их уверенная игра во многом предопределила итоговую ничью. А в послематчевых пенальти блистал волгоградец Пётр Федотов – как в серии 5-метровых до игры, так и после.

Вратарь волгоградцев прокомментировал результат матча:

– Жаль, что мы довели игру до серии пенальти. Я думаю, что мы можем и должны выигрывать основное время. Провалили третий период и четвёртый в концовке. Нужно использовать свои моменты и забивать. Я думаю, мы можем  это делать и сделаем в следующих матче.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 12:14 (2:2, 2:4, 4:3, 2:1, серия пенальти – 2:4).

19 февраля. Казань. Бассейн «Казань».

Судьи: Павел Летуновский (Москва), Владимир Гайко (Санкт-Петербург). 

«КОС-Синтез: Чирков – Киселев (1), Пронин, Деревянкин (1), Закиров (2), Латыпов, Васильев (3) – Зиннуров, Одинцов, Лазарев (4), Лисунов, Шепелев (1), Костров, Ярлыченко.

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Носаев (1), Нежинский, Усов (3), Шейкин (3), Иванков (3), Андрюков – Рудай, Еськов, Шулев (2), Шайхутдинов (2), Буланаев, Трусов, Жабкин.

Выигранные спринты: 4 – 0.

Голы / 5-метровые: 2/4 – 4/4.

Удаления: 8 – 11.

Но на следующую игру игроки «КОС‑Синтез» настроились очень серьёзно, и это неудивительно. Для чемпиона и лидера Суперлиги терпеть три поражения подряд в родном бассейне – такое не приснится даже в самом кошмарном сне.

Стартовая восьмиминутка получилась относительно равной, хозяева забивали, гости догоняли. А во второй четверти казанцев было уже не остановить, при активном участии Киселёва и Шепелева красно-зелёные вышли вперёд – 8:5.

Следующие отрезки матча остались за представителями Татарстана. Они сохранили преимущество в счёте, сыграли собранно и уверенно – чёткий контроль мяча и ноль шансов на камбэк. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 15:10.

Оценка матча – неудовлетворительная для нашей команды, – прокомментировал нападающий волжан Константин Шейкин. – Полностью провалили нападение, делали много ошибок впереди. Мы начали уступать, попытались догнать. Но надо было догонять грамотными действиями, а мы спешили – из‑за этого получали голы в наши ворота.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 15:10 (2:2, 6:3, 3:2, 4:3).

20 февраля. Казань. Бассейн «Казань».

Судьи: Павел Летуновский, Владимир Голиков (оба Москва).

«КОС-Синтез Костров – Лазарев (3), Латыпов (1), Закиров (1), Киселев (3), Шепелев (2), Деревянкин – Одинцов (1), Пронин, Лисунов (1), Васильев, Ярлыченко (3), Чирков, Зиннуров.

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Еськов, Усов (4), Нежинский (1), Шейкин (1), Иванков (3), Шайхутдинов (1) – Шулев, Носаев, Рудай, Жабкин, Буланаев, Андрюков, Турусов.

Выигранные спринты: 4 – 0.

Голы / 5-метровые: 1/2 – 1/1.

Удаления: 8 – 12.

На стадии группового этапа Суперлиги в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги командам осталось сыграть всего два тура. Ближайший состоится 27 и 28 февраля, когда «Спартак-Волгоград» примет своих преследователей – команду

«Динамо-СШОР» из Астрахани. Эта встреча станет настоящим сражением за вторую позицию турнира и состоится в бассейне спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта на Семи ветрах.

Александр Веселовский

12:04
Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраляСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе местоСмотреть фотографии
10:07
Волгоградская область заняла второе место по наименьшей стоимости блинов в ЮФОСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, что делать, если счетчик накручивает электроэнергиюСмотреть фотографии
09:10
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Сергеем СимоняномСмотреть фотографии
08:44
Зеленую комету увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
08:14
В Соцфонде рассказали, кто получит повышение пенсии с 1 мартаСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области к началу новой недели вернется теплоСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:39
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»Смотреть фотографии
20:38
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в ДубаеСмотреть фотографии
19:08
«Промёрзли до ужаса»: сотни волгоградцев с боем прорывались на концерт Агутина и ВарумСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасностиСмотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
 