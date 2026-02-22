«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе место

Этот матч стал центральным событием 8‑го тура Евразийской ватерпольной лиги сразу по двум причинам. Во‑первых, на поле встретились серебряные и золотые медалисты прошлого сезона, финалисты Кубка России. Эти команды давно считаются принципиальными и бескомпромиссными соперниками – каждая их встреча превращается в настоящее противостояние.
Во-вторых, поединок стартовал с серии послематчевых пенальти. Эта необычная ситуация стала продолжением истории, начавшейся ещё в третьем туре. За несколько мгновений до окончания матча, в третьем туре, волгоградцы выигрывали в один мяч, и казанцы вместе с финальной сиреной забросили мяч в ворота «Спартака», но гол по тем или иным причинам сначала не был засчитан.
Уже потом, внимательно посмотрев концовку, руководство лиги приняло решение, что матч нужно будет доиграть. Мяч этот был засчитан, спорная ситуация была пересмотрена, и в итоге поединок завершился со счётом 12:12. Серия пенальти, которая должна была выявить победителя, была перенесена в Казань – и теперь команды должны были пробить её, чтобы завершить третий тур. Команды пробили 5-метровые броски, точнее были волгоградцы – 14:13.
Доигранный матч третьего тура.
«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 26:25 (3:1, 3:3, 3:5, 3:3, серия пенальти – 14:13).
Главный тренер волгоградцев Владимир Карабутов прокомментировал победу в серии пенальти перед матчем восьмого тура:
– Я думаю, что команду вдохновила победа по пенальти. Матч ещё не начался, а мы уже выиграли.
Вратарь волгоградцев прокомментировал результат матча:
– Жаль, что мы довели игру до серии пенальти. Я думаю, что мы можем и должны выигрывать основное время. Провалили третий период и четвёртый в концовке. Нужно использовать свои моменты и забивать. Я думаю, мы можем это делать и сделаем в следующих матче.
«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 12:14 (2:2, 2:4, 4:3, 2:1, серия пенальти – 2:4).
19 февраля. Казань. Бассейн «Казань».
Судьи: Павел Летуновский (Москва), Владимир Гайко (Санкт-Петербург).
«КОС-Синтез: Чирков – Киселев (1), Пронин, Деревянкин (1), Закиров (2), Латыпов, Васильев (3) – Зиннуров, Одинцов, Лазарев (4), Лисунов, Шепелев (1), Костров, Ярлыченко.
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Носаев (1), Нежинский, Усов (3), Шейкин (3), Иванков (3), Андрюков – Рудай, Еськов, Шулев (2), Шайхутдинов (2), Буланаев, Трусов, Жабкин.
Выигранные спринты: 4 – 0.
Голы / 5-метровые: 2/4 – 4/4.
Удаления: 8 – 11.
Но на следующую игру игроки «КОС‑Синтез» настроились очень серьёзно, и это неудивительно. Для чемпиона и лидера Суперлиги терпеть три поражения подряд в родном бассейне – такое не приснится даже в самом кошмарном сне.
Стартовая восьмиминутка получилась относительно равной, хозяева забивали, гости догоняли. А во второй четверти казанцев было уже не остановить, при активном участии Киселёва и Шепелева красно-зелёные вышли вперёд – 8:5.
Следующие отрезки матча остались за представителями Татарстана. Они сохранили преимущество в счёте, сыграли собранно и уверенно – чёткий контроль мяча и ноль шансов на камбэк. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 15:10.
Оценка матча – неудовлетворительная для нашей команды, – прокомментировал нападающий волжан Константин Шейкин. – Полностью провалили нападение, делали много ошибок впереди. Мы начали уступать, попытались догнать. Но надо было догонять грамотными действиями, а мы спешили – из‑за этого получали голы в наши ворота.
«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 15:10 (2:2, 6:3, 3:2, 4:3).
20 февраля. Казань. Бассейн «Казань».
Судьи: Павел Летуновский, Владимир Голиков (оба Москва).
«КОС-Синтез Костров – Лазарев (3), Латыпов (1), Закиров (1), Киселев (3), Шепелев (2), Деревянкин – Одинцов (1), Пронин, Лисунов (1), Васильев, Ярлыченко (3), Чирков, Зиннуров.
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Еськов, Усов (4), Нежинский (1), Шейкин (1), Иванков (3), Шайхутдинов (1) – Шулев, Носаев, Рудай, Жабкин, Буланаев, Андрюков, Турусов.
Выигранные спринты: 4 – 0.
Голы / 5-метровые: 1/2 – 1/1.
Удаления: 8 – 12.
На стадии группового этапа Суперлиги в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги командам осталось сыграть всего два тура. Ближайший состоится 27 и 28 февраля, когда «Спартак-Волгоград» примет своих преследователей – команду
«Динамо-СШОР» из Астрахани. Эта встреча станет настоящим сражением за вторую позицию турнира и состоится в бассейне спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта на Семи ветрах.
Александр Веселовский