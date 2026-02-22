Празднование Широкой Масленицы проходит в ЦПКиО Волгограда





Сегодня, 22 февраля, в Центральном парке культуры и отдыха с размахом стартовал второй день празднования Масленицы. Интерактивные площадки открылись у главной сцены парка.





В эти минуты жителей города-героя развлекают различные творческие коллективы. Каждый желающий может также посоревноваться в силе и ловкости и попробовать залезть на масленичный столб. Посетителей также ждут конкурсы, игры, хороводы и ярмарка местных мастеров.





Напомним, также в рамках фестиваля организаторы и партнеры праздника раздадут сегодня бесплатно 3 тысячи блинов. Всего приготовят 10 тысяч блинов. А в 17:00 волгоградцев ждет сожжение чучела.

Фото: Андрей Поручаев