



Жителям Волгоградской области дали пошаговую инструкцию, что делать, если счетчик накручивает лишние киловатты. Как объясняют авторы Telegram-канала «Объясняем.Волгоградская область», причиной может являться неисправное оборудование.

Сломаться оборудование может из-за естественного износа, повреждения при попадании влаги или пыли, а также в связи с неправильной установкой счетчика. Чтобы проверить оборудование, волгоградцам советуют отключить из сети все электроприборы и понаблюдать за оборудованием.

Исправный счетчик должен подавать световой сигнал один раз в 15 минут, а диск индукционного прибора должен остановиться. В случае обнаружения поломки необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию.

Специалист на месте должен составить акт и зафиксировать жалобу. Если неисправность подтвердится, потребитель может подать заявление на перерасчет в МФЦ, управляющую компанию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую организацию.