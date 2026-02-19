19 февраля в Волгограде введён запрет на движение фур по муниципальной дорожно-транспортной сети. На такой шаг власти пошли из-за предупреждения метеорологов о надвигающемся снегопаде.

- В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 10:00 19 февраля 2026 года на территории города вводится временное ограничение движения грузового транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ограничения затронут автомобили с нагрузкой более 3,5 тонны на ось и будут действовать «до особого распоряжения».

Напомним, как ранее сообщала редакция, 19 февраля Волгоградская область окажется под влиянием среднеземноморского циклона. Он принесёт в сильные снегопады. Как ожидается, в течение дня в регионе выпадет порядка 10-15 см снега, что составит до 26% от месячной нормы осадков. Одновременно со снегом ожидается усиление порывов ветра вплоть до 20 м/с. Из-за непогоды Гидрометцентром объявлен в регионе оранжевый уровень погодной опасности.

