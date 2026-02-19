Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Транспорт

«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопада

Транспорт 19.02.2026 10:10
0
19.02.2026 10:10


19 февраля в Волгограде введён запрет на движение фур по муниципальной дорожно-транспортной сети. На такой шаг власти пошли из-за предупреждения метеорологов о надвигающемся снегопаде.

- В связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 10:00 19 февраля 2026 года на территории города вводится временное ограничение движения грузового транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ограничения затронут автомобили с нагрузкой более 3,5 тонны на ось и будут действовать «до особого распоряжения».

Напомним, как ранее сообщала редакция, 19 февраля Волгоградская область окажется под влиянием среднеземноморского циклона. Он принесёт в сильные снегопады. Как ожидается, в течение дня в регионе выпадет порядка 10-15 см снега, что составит до 26% от месячной нормы осадков. Одновременно со снегом ожидается усиление порывов ветра вплоть до 20 м/с. Из-за непогоды Гидрометцентром объявлен в регионе оранжевый уровень погодной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
19.02.2026 11:09
Транспорт 19.02.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 10:10
Транспорт 19.02.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 15:07
Транспорт 17.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 10:41
Транспорт 17.02.2026 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 07:35
Транспорт 16.02.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 06:11
Транспорт 16.02.2026 06:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.02.2026 11:25
Транспорт 13.02.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.02.2026 21:00
Транспорт 10.02.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 17:27
Транспорт 07.02.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 10:37
Транспорт 07.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.02.2026 13:46
Транспорт 04.02.2026 13:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 10:25
Транспорт 03.02.2026 10:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 07:42
Транспорт 03.02.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 07:01
Транспорт 03.02.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.01.2026 09:22
Транспорт 31.01.2026 09:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
07:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столицеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопадаСмотреть фотографии
06:03
В Волгоградской области взвоют учебные сиреныСмотреть фотографии
22:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоуСмотреть фотографии
21:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командойСмотреть фотографии
20:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовкеСмотреть фотографии
20:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
19:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцевСмотреть фотографии
19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
 