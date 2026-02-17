В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля

Ранее о возможной блокировке мессенджера заявили ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники. По их информации, блокировка может произойти 1 апреля по аналогии с уже запрещенными мессенджерами.
- На мой взгляд, дата 1 апреля в распространяемых сообщениях неслучайна и выбрана с некоторым юмористическим подтекстом, — отметил депутат. — Более вероятной кажется блокировка не мессенджера в целом, а Telegram-каналов как потенциальных инструментов влияния на общественное мнение. То есть запрет писать в них, редактировать, как-то дополнять и так далее.
Свинцов выразил уверенность, что сам Telegram в качестве мессенджера может сохранить работоспособность и после 1 апреля.