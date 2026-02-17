В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля





Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету». .

Ранее о возможной блокировке мессенджера заявили ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники. По их информации, блокировка может произойти 1 апреля по аналогии с уже запрещенными мессенджерами.Свинцов выразил уверенность, что сам Telegram в качестве мессенджера может сохранить работоспособность и после 1 апреля.