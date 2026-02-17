Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля

17.02.2026 21:02
17.02.2026 21:02


Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету». .

Ранее о возможной блокировке мессенджера заявили ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники. По их информации, блокировка может произойти 1 апреля по аналогии с уже запрещенными мессенджерами.

- На мой взгляд, дата 1 апреля в распространяемых сообщениях неслучайна и выбрана с некоторым юмористическим подтекстом, — отметил депутат. — Более вероятной кажется блокировка не мессенджера в целом, а Telegram-каналов как потенциальных инструментов влияния на общественное мнение. То есть запрет писать в них, редактировать, как-то дополнять и так далее.

Свинцов выразил уверенность, что сам Telegram в качестве мессенджера может сохранить работоспособность и после 1 апреля.


22:59
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность
21:43
В Волгограде избирательному участку присвоят имя героя СВО Сергея Попова
21:29
Под Волгоградом арестовали мошенника, лишившего пенсионерку 13 миллионов
21:02
В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
20:37
Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первое
20:09
Странное свечение заметили волгоградцы на небе 17 февраля
19:53
Волгоградцам бесплатно раздадут 3 тысячи блинов
19:27
Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарств
19:01
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраля
18:42
Волгоград занял седьмое место в блинном индексе городов России
18:16
«Вся вода течёт к нам. Дренаж не справляется»: в Волгограде затопило дома у новой дороги к Родниковой долине
17:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазера
17:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешехода
17:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО Волгограда
16:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жилья
16:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкроты
16:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
15:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждают
15:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоучения
15:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителей
15:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму Царицы
14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в Волгограде
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена Короткова
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке Telegram
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушки
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре города
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными арками
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследования
 