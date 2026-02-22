Сегодня, 22 февраля, на базе 20-й мотострелковой дивизии в Дзержинском районе Волгограда в преддверии Дня защитника Отечества устроили спортивно-патриотический праздник. Как сообщает V102.RU, в спортивных состязаниях приняли участие более 500 человек.









Военнослужащие и семьи с детьми, а также воспитанники кадетских корпусов и школьники смогли поучаствовать в различных военно-спортивных состязаниях — перетягивании каната, лыжном спринте, стрельбе с лука, боях на подушках и других спортивных дисциплинах.









В программу праздника вошли мастер-классы по тактической медицине и уникальная выставка вооружения и военной техники. Волгоградцы смогли увидеть трофейные образцы снаряжения из зоны СВО.









Кроме того, участники смогли подкрепиться на полевой кухне и понаблюдать за выступлением ведущих творческих коллективов — артистов Дома офицеров, ансамблей «Виста», «Каскад» и многих других.

























Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU