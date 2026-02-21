В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучела





21 февраля в центральном районе Волгограда финиширует подготовка к масленичным гуляниям. В ЦПКиО специалисты установили традиционное чучело. В этом году его сборка не потребовала много времени, однако в спецоперации были задействованы тягач, подъёмник и кран с 20-метровой мачтой.

- Полностью готовое чучело доставили в парк на трале. Специалисты с помощью автокрана, манипулятора и вышки устанавливают конструкцию на место, где будет проходить мероприятие. Чтобы обеспечить устойчивость сооружения, рабочие закрепят его с помощью растяжек, - сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Габариты в этом году у куклы вышли хоть не рекордные, но вполне себе выдающиеся. Высота чучела – 10 метров. Над созданием образа несколько дней трудились специалисты МБУ «Северное». Одели пышную красавицу с иголочки. На голове яркий платок и кокошник. Основной наряд – сарафан и рубаха.

Для того чтобы чучело не подвело и в нужный момент помогло с огоньком проводить зиму, его внутреннюю часть заполнили соломой.

Отметим, празднование «Широкой Масленицы» стартует в ЦПКиО 22 февраля в 12:00. Сжигание чучело станет кульминацией гуляний.

Фото: администрация Волгограда