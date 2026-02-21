Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в Волгограде

Происшествия 21.02.2026 20:38

21 февраля полиция завершила оперативные мероприятия по установлению участников избиения юноши в Тракторозаводском районе Волгограда. Инцидент произошёл 20 февраля на ул. Менжинского, однако получил широкое распространение лишь накануне благодаря видеозаписи, снятой агрессивной толпой подростков, а затем размещённой в интернет-пабликах.



- Проведенными мероприятиями было установлено, что потерпевшим является 15-летний школьник. У подростка за несколько дней до событий возник конфликт с 15-летней студенткой техникума, которая после этого назначила ему встречу для того, чтобы он извинился. Кроме этого, девушка попросила своих знакомых юношей 17-ти и 18-ти лет присутствовать при этом, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако, просто наблюдать молодые люди не собирались. Судя по опубликованным кадрам толпа подростков поставила юношу на колени, а после один из агрессоров нанёс ему удар ногой по голове и серию ударов руками по корпусу.

Отметим, оперативник вычислили и задержали двоих участников потасовки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фото и видео: Волгоград / t.me

21:39
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»Смотреть фотографии
20:38
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в ДубаеСмотреть фотографии
19:08
«Промёрзли до ужаса»: сотни волгоградцев с боем прорывались на концерт Агутина и ВарумСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасностиСмотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробыСмотреть фотографии
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛАСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличныхСмотреть фотографии
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
 