



21 февраля полиция завершила оперативные мероприятия по установлению участников избиения юноши в Тракторозаводском районе Волгограда. Инцидент произошёл 20 февраля на ул. Менжинского, однако получил широкое распространение лишь накануне благодаря видеозаписи, снятой агрессивной толпой подростков, а затем размещённой в интернет-пабликах.







- Проведенными мероприятиями было установлено, что потерпевшим является 15-летний школьник. У подростка за несколько дней до событий возник конфликт с 15-летней студенткой техникума, которая после этого назначила ему встречу для того, чтобы он извинился. Кроме этого, девушка попросила своих знакомых юношей 17-ти и 18-ти лет присутствовать при этом, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако, просто наблюдать молодые люди не собирались. Судя по опубликованным кадрам толпа подростков поставила юношу на колени, а после один из агрессоров нанёс ему удар ногой по голове и серию ударов руками по корпусу.

Отметим, оперативник вычислили и задержали двоих участников потасовки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фото и видео: Волгоград / t.me