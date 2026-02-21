Главное

Федеральные новости

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фур

К вечеру 21 февраля появились подробности столкновения фур на 788 километре федеральной трассы «Каспий» у Михайловки Волгоградской области. По данным местной ЕДДС, в жутком ДТП участвовали три большегруза.

- В 12:57 на 787 км автомобильной дороги Р-22 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, - уточнили в диспетчерской службе.

В свою очередь, в комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что на место происшествия выезжали две кареты скорой помощи. Сейчас медики борются за жизнь одного из пострадавших.

- На место происшествия было направлено две бригады: бригада трассового медпункта и бригада подстанции скорой медицинской помощи. Пострадавшему первая медицинская помощь была оказана на месте происшествия, после осмотра принято решение о госпитализации. Бригада доставила его в Михайловскую ЦРБ, - отметили в региональном ведомстве.

Жизнь водителя третьей фуры вне опасности. По данным местных властей, мужчина серьёзных травм не получил.

Отметим, ранее были опубликованы жуткие кадры с места аварии. Один из грузовых автомобилей полностью лишился кабины. Тело погибшего мужчины из него помогали вытаскивать сотрудники МЧС. По информации очевидцев, сразу после аварии движение по федеральной трассе перекрывалось. Затем было восстановлено в реверсном режиме по одной полосе. В результате на участке дороги образовался затор. На 17:30 пробка достигла 13 километров.

Фото: Новое время "Михайловка" / t.me

