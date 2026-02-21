



К вечеру 21 февраля появились подробности столкновения фур на 788 километре федеральной трассы «Каспий» у Михайловки Волгоградской области. По данным местной ЕДДС, в жутком ДТП участвовали три большегруза.

- В 12:57 на 787 км автомобильной дороги Р-22 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, - уточнили в диспетчерской службе.

В свою очередь, в комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что на место происшествия выезжали две кареты скорой помощи. Сейчас медики борются за жизнь одного из пострадавших.

- На место происшествия было направлено две бригады: бригада трассового медпункта и бригада подстанции скорой медицинской помощи. Пострадавшему первая медицинская помощь была оказана на месте происшествия, после осмотра принято решение о госпитализации. Бригада доставила его в Михайловскую ЦРБ, - отметили в региональном ведомстве.

Жизнь водителя третьей фуры вне опасности. По данным местных властей, мужчина серьёзных травм не получил.

Отметим, ранее были опубликованы жуткие кадры с места аварии. Один из грузовых автомобилей полностью лишился кабины. Тело погибшего мужчины из него помогали вытаскивать сотрудники МЧС. По информации очевидцев, сразу после аварии движение по федеральной трассе перекрывалось. Затем было восстановлено в реверсном режиме по одной полосе. В результате на участке дороги образовался затор. На 17:30 пробка достигла 13 километров.

Фото: Новое время "Михайловка" / t.me