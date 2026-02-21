Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналине

Общество 21.02.2026 17:29
0
21.02.2026 17:29


Собираясь на очередную смену, Иван Федоров не знает, что ждет его через несколько часов. Он – фельдшер скорой медицинской помощи, который за 17 лет работы привык буквально ко всему. Его ритм с круговоротом живых историй, различных диагнозов и постоянной схваткой со смертью выдержит не всякий. Но, выдержав и не сгорев от бушующих эмоций, такой специалист уже вряд ли найдет себя в чем-то другом и согласится на место с традиционным графиком и перерывом на обед. О том, как выбранная еще в детстве профессия стала делом жизни, рассказываем в материале ИА «Высота 102.

21 февраля в России отмечают День фельдшера. Дата для праздника была выбрана неслучайно. В 1918 году был издан приказ Народного комиссариата здравоохранения РСФСР о введении официальной должности фельдшера.


О прадеде, хирурге, который прошел всю Великую Отечественную войну, а после ее окончания возглавил одну из больниц в Сталинграде, Иван Федоров знал с детства. Его история жизни так захватила мальчишку, что еще в школе он не сомневался – ему тоже нужно стать медиком!

- Безо всяких сомнений я поступил в медицинский колледж, в армии тоже служил в медицинском отряде специального назначения в Санкт-Петербурге, получив звание старшего сержанта. А после возвращения домой устроился на подстанцию скорой помощи № 3, - рассказывает фельдшер. – Это было еще в 2009 году!


Первые месяцы работы на скорой помощи вчерашние студенты учились у коллег не только профессиональным тонкостям, но и простой житейской мудрости. Ведь то, что казалось таким простым и понятным в теории, на практике вызывало немало вопросов, сомнений и тревог.

- По первой было страшно, ведь одно дело – знать теорию, а другое – работать с живым человеком. Принимать решение, от которого зависит его жизнь, часто приходилось буквально за секунды. Скажем, нас вызывают из-за сильной головной боли. Вроде бы совершенно рядовая ситуация. Но при осмотре выясняется, что все намного сложнее и серьезнее. Этот темп, эта ответственность за каждый свой шаг и решение лично у меня вызывают постоянный приток адреналина.


Вопрос о самых сложных дежурствах ставит фельдшера в тупик. Как выделить что-то одно, если без серьезных и экстренных случаев у медиков не обходится ни одна смена?

- Иногда забираешь человека в таком тяжелом состоянии, что при его транспортировке делаешь буквально все возможное. Потом снова прокручиваешь в голову его историю, спрашиваешь у коллег: "Выжил ли?" Кто-то скажет, что такой подход неминуемо ведет к профессиональному выгоранию. Но я считаю, что мы имеем дело не с машинами – починил и забыл. Перед нами – живые люди, и работать с ними автоматически, безучастно и абсолютно безэмоционально просто невозможно. Как отец двоих детей, я трепетнее всего отношусь к «детским» вызовам. Диагнозы бывают разными – от самых простых до тяжелых- , но в каждом случае при осмотре стараюсь быть максимально внимательным.

Работая на «переднем крае», волгоградские медики далеко не всегда получают в свой адрес приятные слова и благодарности. Нередко по указанному в вызове адресу их ждут пациенты не только с тяжелыми диагнозами, но и с по-настоящему сложными характерами.

- Прямо с порога нам могут сказать стандартное: «Подождите, наденьте бахилы, остановитесь здесь». По правде говоря, в домах, где есть маленькие дети, я и сам не могу пройти обутым. Остановлюсь и разуюсь. Но только в том случае, если на это есть время, - говорит Иван Федоров. – Когда человек находится в критическом состоянии, мы залетаем в квартиру и не видим никаких преград. Какие там ковры? У меня есть несколько секунд, чтобы оказать экстренную помощь и спасти жизнь, а я в это время буду надевать бахилы? Если же говорить об отношении пациентов и их близких, то в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону. Чаще все-таки благодарят. Бывает, что мы не ждем ничего хорошего, ведь вызов начинается с каких-то претензий в наш адрес, но после близкие подходят к нам и говорят: «Спасибо. Вы действительно очень помогли».


О профессиональной боли сотрудников скорой помощи в наши дни – с обилием профессиональных сообществ в социальных сетях – могут рассказать даже те, кто никак не связан с медициной. А вот сами врачи и фельдшеры, не потерявшие любви к делу на фоне рабочих неурядиц, жаловаться просто не привыкли. "Такая у нас судьба", - говорит волгоградец.

- Некоторые адреса мы знаем уже наизусть. К пациентам с хроническими заболеваниями можем приезжать едва ли не каждую смену – видеть свои же записи, заново все рассказывать. Иногда пожилые люди забывают не только о наших прежних назначениях, но и о том, что вообще вызвали нас, - улыбается Иван Федоров. – Случается всякое. Кто-то хочет поговорить по душам, кто-то – удостовериться, что его давление точно снизилось после таблетки. Все это тоже часть работы.

У людей, привыкших к традиционному рабочему графику и четко очерченному списку профессиональных задач, откровения медиков вызовут как минимум удивление. В ответ Иван Федоров, как и многие его коллеги, скажет, что уже не видит себя в кабинете, куда спокойно заходят пациенты одного профиля.

- Работа медика – это постоянная учеба. Если ты не повышаешь свою квалификацию, не изучаешь новые методики и стандарты оказания помощи, то постепенно теряешь себя как специалиста. Я начинал работу в 2009 году, и тогда у нас не было столько медицинского оборудования, для оказания медицинской помощи. В сложных случаях приходилось вызывать подмогу. Сейчас все меняется кардинальным образом. На тех машинах, которые поступают к нам сегодня, не только удобно, но и приятно! - признаёт волгоградской фельдшер. - Имея высшее образование, я мог бы работать в больнице или, скажем, в спортивной команде. Но на другом месте себя уже и не представляю. Все профессиональное настолько прочно вшивается на подкорку, что даже, возвращаясь домой со смены и видя лежащего на земле человека или попавших в ДТП автомобилистов, я останавливаюсь и иду делать свою работу. По-другому в нашем случае просто невозможно.

Фото Ивана Федорова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.02.2026 17:29
Общество 21.02.2026 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 14:28
Общество 21.02.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 12:02
Общество 21.02.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 11:35
Общество 21.02.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 11:22
Общество 21.02.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 10:55
Общество 21.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 10:32
Общество 21.02.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 09:36
Общество 21.02.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 08:39
Общество 21.02.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 07:53
Общество 21.02.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 07:43
Общество 21.02.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 06:48
Общество 21.02.2026 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 06:16
Общество 21.02.2026 06:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 06:00
Общество 21.02.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2026 23:46
Общество 20.02.2026 23:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасностиСмотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробыСмотреть фотографии
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛАСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличныхСмотреть фотографии
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизньСмотреть фотографии
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
 