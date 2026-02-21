«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ход

Выезд в Москву для волгоградского «Динамо‑БИОТЕХ» в рамках молодёжного первенства России по гандболу получился по‑настоящему боевым. Проявив характер в столичных встречах с дублем ЦСКА, волгоградское «Динамо‑БИОТЕХ» добилось весомого результата: победа и боевая ничья на выезде.

Первый поединок на площадке ФОК «МССУОР № 2» развивался не в пользу гостей. После равного старта хозяева перехватили инициативу и уверенно наращивали отрыв. Особенно армейцы преуспели в концовке тайма, убежав на комфортные – 16:11. Но волгоградцы не сломались. Семнадцать минут они не отпускали соперника, отвечая ударом на удар. Методично, шаг за шагом, они сокращали разрыв. А на 57-й минуте счёт сравнялся – 26:26, и тут началось самое интересное!

«Динамо‑БИОТЕХ» включило максимальные обороты: быстрые атаки, надёжная защита – и вот он, триумф воли! Финальная сирена зафиксировала победу волжан со счётом 29:27.

«ЦСКА‑МССУОР № 2» (Москва) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 27:29 (16:11).

19 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Станислав Александров, Евгений Синенко (оба Москва).

«ЦСКА‑МССУОР № 2»: Плясухин – Коноплёв (3), Кривошлыков (2), Копыленков (6), Большаков (6), Мазаев (3), Бицадзе (1) – Абдулхаков, Павлов, Манухин (1), Свечников (1), Фомин, Курочкин (1), Пукас (3), Румянцев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Ктрян (3), Гадяцкий (2), Саливон (5), Галкин (4), Стадник (3), Кумсков (4) – Тырман (1), Простак (5), Горшков, Ушаков (1), Верхрацький, Болдырев, Бунин (1).

7-метровые: 2/1 – 1/1.

Штрафное время: 10 – 6.

Потери: 10 – 14.

Второй матч противостояния получился не менее захватывающим. С первых минут инициатива была в руках волгоградской команды, и к десятой минуте они вели – 7:3. Но в течение пяти минут москвичи цифры на табло сравняли. И на протяжении большей части встречи хозяева то сравнивали счёт, то вновь позволяли гостям уйти в отрыв. Перед заключительной десятиминуткой армейцы перехватили лидерство и повели – 21:19. Однако биотехники решили извлечь максимум пользы от поездки в Москву – включив «катализатор», они вырвались вперед буквально на последних секундах. Но у столичных спортсменов были свои планы на распределение очков в этом матче: два точных броска в концовке позволили им вырвать спасительную ничью – 23:23.

«ЦСКА‑МССУОР № 2» (Москва) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 23:23 (11:13).

20 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Станислав Александров, Евгений Синенко (оба Москва).

«ЦСКА‑МССУОР № 2»: Фомин – Коноплёв (5), Кривошлыков (3), Свечников (4), Большаков (3), Мазаев (3), Бицадзе (1) – Абдулхаков (1), Копыленков (1), Павлов, Манухин (2), Плясухин, Пукас, Румянцев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Ктрян (2), Гадяцкий (1), Саливон (5), Галкин (5), Стадник (2), Кумсков (5) – Простак (2), Горшков, Ушаков (1), Верхрацький, Болдырев, Тырман, Бунин.

7-метровые: 3/2 – 4/3.

Штрафное время: 8 – 10.

Потери: 15 – 10.

«Динамо‑БИОТЕХ» после поездки в Москву приблизилось к тройке лидеров молодёжного первенства. Волгоградская команда набрала 39 очков и расположилась на четвёртом месте. В ближайших матчах, 27 и 28 марта, волжане примут дома аутсайдера турнира – молодёжку омского «Скифа».