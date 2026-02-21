Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ход

Спорт 21.02.2026 12:17
21.02.2026 12:17


Выезд в Москву для волгоградского «Динамо‑БИОТЕХ» в рамках молодёжного первенства России по гандболу получился по‑настоящему боевым. Проявив характер в столичных встречах с дублем ЦСКА, волгоградское «Динамо‑БИОТЕХ» добилось весомого результата: победа и боевая ничья на выезде.

Первый поединок на площадке ФОК «МССУОР № 2» развивался не в пользу гостей. После равного старта хозяева перехватили инициативу и уверенно наращивали отрыв. Особенно армейцы преуспели в концовке тайма, убежав на комфортные – 16:11. Но волгоградцы не сломались. Семнадцать минут они не отпускали соперника, отвечая ударом на удар. Методично, шаг за шагом, они сокращали разрыв. А на 57-й минуте счёт сравнялся – 26:26, и тут началось самое интересное!

«Динамо‑БИОТЕХ» включило максимальные обороты: быстрые атаки, надёжная защита – и вот он, триумф воли! Финальная сирена зафиксировала победу волжан со счётом 29:27.

«ЦСКА‑МССУОР № 2» (Москва) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 27:29 (16:11).

19 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Станислав Александров, Евгений Синенко (оба Москва).

«ЦСКА‑МССУОР № 2»: Плясухин – Коноплёв (3), Кривошлыков (2), Копыленков (6), Большаков (6), Мазаев (3), Бицадзе (1) – Абдулхаков, Павлов, Манухин (1), Свечников (1), Фомин, Курочкин (1), Пукас (3), Румянцев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Ктрян (3), Гадяцкий (2), Саливон (5), Галкин (4), Стадник (3), Кумсков (4) – Тырман (1), Простак (5), Горшков, Ушаков (1), Верхрацький, Болдырев, Бунин (1).

7-метровые: 2/1 – 1/1.

Штрафное время: 10 – 6.

Потери: 10 – 14.

Второй матч противостояния получился не менее захватывающим. С первых минут инициатива была в руках волгоградской команды, и к десятой минуте они вели – 7:3. Но в течение пяти минут москвичи цифры на табло сравняли. И на протяжении большей части встречи хозяева то сравнивали счёт, то вновь позволяли гостям уйти в отрыв. Перед заключительной десятиминуткой армейцы перехватили лидерство и повели – 21:19. Однако биотехники решили извлечь максимум пользы от поездки в Москву – включив «катализатор», они вырвались вперед буквально на последних секундах. Но у столичных спортсменов были свои планы на распределение очков в этом матче: два точных броска в концовке позволили им вырвать спасительную ничью – 23:23.

«ЦСКА‑МССУОР № 2» (Москва) – «Динамо-БИОТЕХ» (Волгоград) – 23:23 (11:13).

20 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Станислав Александров, Евгений Синенко (оба Москва).

«ЦСКА‑МССУОР № 2»: Фомин – Коноплёв (5), Кривошлыков (3), Свечников (4), Большаков (3), Мазаев (3), Бицадзе (1) – Абдулхаков (1), Копыленков (1), Павлов, Манухин (2), Плясухин, Пукас, Румянцев.

«Динамо-БИОТЕХ»: Черненко – Ктрян (2), Гадяцкий (1), Саливон (5), Галкин (5), Стадник (2), Кумсков (5) – Простак (2), Горшков, Ушаков (1), Верхрацький, Болдырев, Тырман, Бунин.

7-метровые: 3/2 – 4/3.

Штрафное время: 8 – 10.

Потери: 15 – 10.

«Динамо‑БИОТЕХ» после поездки в Москву приблизилось к тройке лидеров молодёжного первенства. Волгоградская команда набрала 39 очков и расположилась на четвёртом месте. В ближайших матчах, 27 и 28 марта, волжане примут дома аутсайдера турнира – молодёжку омского «Скифа».

