Зеленую комету увидят волгоградцы в марте





Волгоградцы смогут увидеть редкую комету изумрудного цвета 5 марта. Об этом сообщил эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Так, космическое тело C/2024 E1 прилетело из Облака Оорта. По словам ученого, объект летит из ледяного пояса от 1 до 3 млн лет. Размер кометы составляет от 2 до 10 километров.

Необычный цвет она приобрела из-за соединений молекул двухатомного углерода и циана. Они начинают мерцать при свечении ультрафиолета Солнца и окрашивают оболочку космического тела в зеленый.

Жителям региона ее можно будет увидеть невооруженным глазом после захода Солнца.