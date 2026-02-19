Главное

Федеральные новости

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Транспорт

Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегом

В Волгограде мэрия сообщила о начале превентивной уборки улиц. По данным властей, не дожидаясь, когда проезжую часть переметёт снегом, на магистрали впущена львиная доля автопарка коммунальной техники.

- На основные магистрали выведено порядка 60 единиц специализированной техники. Комбинированные дорожные машины, оснащённые щетками и распределителями противогололедных материалов, обрабатывают проезжую часть, прилегающие пешеходные зоны и остановочные площадки, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас городские службы сконцентрированы на обработке основных дорог, мостов, путепроводов и наиболее сложных участков транспортной сети. Позже специалисты обещают откопать и периферийные дороги.

Отдельное направление работы — расчистка тротуаров. Сотни сотрудников мобилизованы для обработки пешеходных зон.

Отметим, при необходимости власти обещают нарастить количество задействованных на расчистке города спецмашин и личного состава коммунальных служб.

Фото из архива ИА «Высота 102»

