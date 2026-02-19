Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегом





В Волгограде мэрия сообщила о начале превентивной уборки улиц. По данным властей, не дожидаясь, когда проезжую часть переметёт снегом, на магистрали впущена львиная доля автопарка коммунальной техники.

- На основные магистрали выведено порядка 60 единиц специализированной техники. Комбинированные дорожные машины, оснащённые щетками и распределителями противогололедных материалов, обрабатывают проезжую часть, прилегающие пешеходные зоны и остановочные площадки, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас городские службы сконцентрированы на обработке основных дорог, мостов, путепроводов и наиболее сложных участков транспортной сети. Позже специалисты обещают откопать и периферийные дороги.

Отдельное направление работы — расчистка тротуаров. Сотни сотрудников мобилизованы для обработки пешеходных зон.

Отметим, при необходимости власти обещают нарастить количество задействованных на расчистке города спецмашин и личного состава коммунальных служб.

Фото из архива ИА «Высота 102»