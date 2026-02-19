Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Транспорт

Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассах

19.02.2026 15:40

19 февраля на фоне снегопада в Волгоградской области ухудшилась дорожная обстановка. Сложнее всего ситуация складывается с движем фур. Сразу на двух участках федеральных трасс Р-260 и Р-228 большегрузы тормозят автомобильный трафик.

На 88-м километре дороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в районе Калача на Дону образовалась четырёхкилометровая пробка. Затор идёт от поста ДПС при выезде на мост через Дон до территории Ильёвского сельского поселения. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», проезд на данном участке осложнён из-за временных ограничений на движение грузовиков, введённых Госавтоинспекцией.


- По инициативе МВД временно остановлено движение фур в направлении Ростовской области. Это сделано из соображений безопасности, учитывая особенности местного рельефа и текущей дорожной обстановки, - подчеркнули в федеральном учреждении.

Ещё один затор образовался на 635-м километре трассе «Сызрань, Саратов и Волгоград». Здесь на территории Песковатского сельского поселения Дубовского района из-за снегопада фуры не могут осилить подъём. Затор уже растянулся на 5 километров и продолжает расти.


- Грузовики все стоят перед подъёмом и не могут сдвинутся. За час проезжаем по 1 километру. Благо движение по встречке не такое интенсивное. Некоторые легковушки успевают проскочить. Сейчас вроде бы приехала спецтехника. Пытаются растащить грузовики, - рассказал журналистам один из очевидцев происходящего.

В Упрдор «Нижне-Волжское» подтвердили, что движение на данном участке дороги осложнено, однако подчеркнули, что специалистами делается всё возможное для улучшения ситуации.

- Сейчас на место прибыл наш погрузчик. Спецавтомобиль помогает фурам подняться в гору. Остановка в ближайшее время придёт в норму, - уточнили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее стало известно о введении на территории Волгограда временного запрета на движение большегрузов. По данным властей, ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Фото: из архива ИА «Высота 102», «Яндекс. Карты»

16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечкиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИКСмотреть фотографии
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетяхСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассахСмотреть фотографии
15:25
СКР: в Волгоградской области задержаны участники террористического сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимацииСмотреть фотографии
14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
 