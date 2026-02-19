Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассах





19 февраля на фоне снегопада в Волгоградской области ухудшилась дорожная обстановка. Сложнее всего ситуация складывается с движем фур. Сразу на двух участках федеральных трасс Р-260 и Р-228 большегрузы тормозят автомобильный трафик.

На 88-м километре дороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в районе Калача на Дону образовалась четырёхкилометровая пробка. Затор идёт от поста ДПС при выезде на мост через Дон до территории Ильёвского сельского поселения. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», проезд на данном участке осложнён из-за временных ограничений на движение грузовиков, введённых Госавтоинспекцией.





- По инициативе МВД временно остановлено движение фур в направлении Ростовской области. Это сделано из соображений безопасности, учитывая особенности местного рельефа и текущей дорожной обстановки, - подчеркнули в федеральном учреждении.

Ещё один затор образовался на 635-м километре трассе «Сызрань, Саратов и Волгоград». Здесь на территории Песковатского сельского поселения Дубовского района из-за снегопада фуры не могут осилить подъём. Затор уже растянулся на 5 километров и продолжает расти.





- Грузовики все стоят перед подъёмом и не могут сдвинутся. За час проезжаем по 1 километру. Благо движение по встречке не такое интенсивное. Некоторые легковушки успевают проскочить. Сейчас вроде бы приехала спецтехника. Пытаются растащить грузовики, - рассказал журналистам один из очевидцев происходящего.

В Упрдор «Нижне-Волжское» подтвердили, что движение на данном участке дороги осложнено, однако подчеркнули, что специалистами делается всё возможное для улучшения ситуации.

- Сейчас на место прибыл наш погрузчик. Спецавтомобиль помогает фурам подняться в гору. Остановка в ближайшее время придёт в норму, - уточнили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее стало известно о введении на территории Волгограда временного запрета на движение большегрузов. По данным властей, ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Фото: из архива ИА «Высота 102», «Яндекс. Карты»