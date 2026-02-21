В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛА





Днём 21 февраля аэропорт Волгограда вернулся к обычному режиму работы после пятичасового простоя. В 11:04 Росавиация объявила об открытии воздушного пространства региона для гражданских судов.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчёркивается в сообщении авиационного агентства.

Отметим, запрет на приём и отправку самолётов действовал с 5:43 21 февраля, а перед этим с 21:00 20 февраля по 0:30 22 февраля.

